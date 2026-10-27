أروى جودة حكت عن «غلطة» فستان مهرجان القاهرة وليه مسحت الصور

ترفيه

أروى جودة قررت توضح الحقيقة وراء أزمة فستانها الجريء اللي ظهرت بيه في حفل افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة، وكشفت إن الموضوع كله كان «غلطة» غير مقصودة، وده اللي خلاها تمسح الصور بعد كده.

كواليس «كارثة» الفستان

أروى حكت إن الظروف كانت ضدها، لأنها كانت في دبي بتصور ورجعت مصر قبل المهرجان بيومين بس، وده خلى الوقت ضيق جداً. الستايلست بتاعتها ودتها لمصممة أزياء كانت أول مرة تتعامل معاها، وورتها صورة الفستان فعجبها وقررت تجربه، وقالت للمصممة إن الفستان «مفتوح أوي» وعايزين يزودوا الورد في الجناب عشان يكون شكله مقبول، لأننا مش في مهرجان «كان» ومش أجانب.

المشكلة إن الفستان وصلها قبل الريد كاربت بساعات قليلة، ولما شافته لقته مفتوح، وقعدوا يحاولوا يظبطوه، والمشكلة إن تصميمه كان ورد منفصل فهي بتخيط واحدة واحدة ومكانش فيه وقت. أروى قالت إنهم وصلوا لمرحلة إن الشكل بقى تمام، لكنها مكنتش شايفة كويس، لكن أول ما طلعت على الريد كاربت وشافت الصور اتصدمت وقالت «يالهوي إزاي يخلوني أخرج كده»، وأكدت إنها مش بتجادل الجمهور في الحاجات دي، وأي حد ينتقدها مش هتعارضه.

ليه الصور اتمسحت؟

الحكاية مخلصتش عند شكل الفستان، أروى كشفت إن سبب حذف الصور مكنش بس عشان الإطلالة، لكن كان فيه سبب أكبر وهو إنها اكتشفت إن مصممة الأزياء سرقت تصميم الفستان من مصممة تانية، وأروى قالت إنها بتحب المصممة الأصلية واعتبرت اللي حصل ده «غش».

قرار عدم الإنجاب

بعيداً عن الموضة، أروى اتكلمت في موضوع شخصي جداً، وكشفت إنها وزوجها خدوا قرار مشترك إنهم ميخلفوش. وأوضحت إن القرار ده مبني على حسابات تتعلق بقدرتهم على رعاية طفل في المستقبل، ومش عشان هما رافضين الأطفال أو مش عايزين يكونوا أمهات.

أضافت إن زوجها شايف إن إنجاب طفل في المرحلة دي ممكن يحطهم قدام مسؤوليات كبيرة، خصوصاً مع تقدمهم في السن. وأكدت إنهم مش بيرفضوا فكرة الإنجاب لو ربنا رزقهم بطفل، لكنهم مش شايفين إن الموضوع هدف لازم يتحقق بأي ثمن.

أروى ختمت كلامها بنقطة مهمة، وهي إن الخوف من الوحدة مش سبب كافي يخلي حد يخلف، لأن الأطفال في الآخر بيكبروا وبتبقى ليهم حياتهم الخاصة، فمش صح إنهم يشيلوا مسؤولية ملء الفراغ العاطفي عند أهاليهم.