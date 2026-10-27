محمد رمضان وإسعاد يونس في مسلسل عشماوي برمضان 2027

ترفيه

محمد رمضان بدأ يسخن لرمضان 2027، ونشر صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "عشماوي" بتجمعه مع إسعاد يونس وباسم سمرة ويسرا اللوزي وانتصار. وعلق على الصورة بعبارة "عشماوي على مُتعتكم ناوي"، متمنياً نجاحاً يليق بتاريخ الدراما المصرية.

المسلسل اللي بيخرجه بيتر ميمي ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، بيضم كاست كبير فيه محمد رمضان وباسم سمرة ومحمد عبد الحافظ وجيسيكا حسام الدين وإسعاد يونس، مع مجموعة تانية من الفنانين.