رامي صبري يحيي حفلة الارينا يوم 6 نوفمبر

ترفيه

رامي صبري هيحيي حفلة غنائية في الارينا بالتجمع يوم 6 نوفمبر، وهيقدم فيها مجموعة من أشهر أغانيه، بجانب أغاني ألبومه الجديد "القمر" اللي الجمهور بدأ يتفاعل معاها.

الألبوم نزل مؤخراً على يوتيوب ومنصات الموسيقى، رامي حاول فيه ينوع في الموسيقى والأغاني عشان يرضي كل الأذواق، وتعاون مع مجموعة من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي. الألبوم فيه 13 أغنية، بدأت بـ "بفرحك وانت تزعلني" كلمات حازم اكس، وألحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، وبعدها "إسمعيني" كلمات غنيم وألحان مدين وتوزيع أحمد أمين.

وضم الألبوم كذلك أغنيات منها "خليكي هنا" و"موسم الـ summer" و"مش بنساك".

تفتكروا إيه أكتر أغنية في الـ 13 دول هتولع الحفلة؟