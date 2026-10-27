حسان نعمة مخرج لأول مرة في مسلسل ريهام حجاج لرمضان 2027

ترفيه

حسان نعمة داخل لعبة الإخراج الدرامي لأول مرة، وهالمرة مع ريهام حجاج في مسلسل جديد هيعرض في موسم رمضان 2027. حسان قرر يخرج من منطقة المساعدين بعد ما اشتغل مع عمرو عرفة ويحيى إسماعيل، ودلوقتي جه الوقت إنه يقدم نفسه للجمهور وهو اللي ماسك الدفة.

المسلسل مش هيكون طويل، هيكون 15 حلقة بس، ومن تأليف محمد ناير. لسه مفيش تفاصيل عن القصة ولا مين هيكون مع ريهام حجاج في البطولة، والمسلسل ضمن الأعمال المنتظر منافستها في موسم رمضان 2027، الذي يشهد استعدادات مبكرة من صناع الدراما.

يا ترى التجربة الأولى لحسان هتكون ضربة حظ ولا هيقدر يثبت نفسه في عالم الدراما؟