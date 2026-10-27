إنتصار ومحمد رمضان في «عشماوي».. مفاجأة رمضان 2027

ترفيه

إنتصار كشفت إنها هتشارك في مسلسل «عشماوي» اللي هيتعرض في رمضان 2027، وبتقول إن العمل ده فيه مفاجآت كتير وهيكون من الحاجات المميزة اللي الجمهور مستنيها. وبصراحة، فكرة إنها تكون شقيقة محمد رمضان في الأحداث دي لوحدها تخلينا نتحمس نشوف الكيميا اللي بينهم هتكون عاملة إزاي.

إنتصار عبّرت عن سعادتها بالتعاون مع محمد رمضان والمخرج بيتر ميمي، وقالت إنها اتحمست للمسلسل من أول ما قرأت السيناريو. وحالياً هي بتصور في «عشماوي» وفي نفس الوقت شغالة على مسلسل تاني اسمه «إعلام وراثة»، والاثنين هيكونوا موجودين في موسم رمضان الجاي، فواضح إننا هنشوفها كتير على الشاشة.

لو بصينا على سنة 2026، هنلاقي إنتصار كانت في حالة نشاط فني كبيرة وممتنة جداً للسنة دي. شاركت في أفلام «ريد فلاج» و«صقر كناريا» و«ابن مين فيهم»، وبتقول إن كل تجربة منهم كانت مختلفة وخلتها تقدم شخصيات جديدة بعيدة عن الأدوار اللي الناس اتعودت تشوفها فيها، وده التنوع اللي هي مبسوطة بيه جداً.

بين التصوير في المسلسلات اللي جاية وبين حصاد السينما في 2026، إنتصار شكلها ناوية تسيطر على الساحة. تفتكروا دور الأخت في «عشماوي» هيكون كوميدي ولا دراما تقيلة؟