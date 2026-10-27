أحمد صيام عن تربية بناته في عصر الإنترنت: منطقهم بقى أصح من منطقي

ترفيه

أحمد صيام لقى نفسه قدام حقيقة إن الجيل الجديد بقى عنده مصادر معرفة مختلفة تماماً، وده خلى بناته يكونوا أكثر اطلاعاً على الواقع، وده انعكس بشكل واضح على طريقة تفكيرهم ومناقشتهم للأمور.

وفي كلامه مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «ست ستات» على قناة «dmc»، قال صيام إن بناته لما كبروا شوية بقى منطقهم «أصح من منطقي»، لإن الإنترنت فتح قدامهم أبواب من الاطلاع خلتهم عارفين الواقع أكتر من جيله.

وبالنسبة لصيام، الفرق بين جيله والجيل الحالي كبير في مصادر الثقافة؛ زمان كانت القراءة هي الأساس، لكن دلوقتي الإنترنت فتح المجال لأنماط مختلفة من الثقافة والتعبير.

الموضوع موصلش بس للمنطق، ده وصل للمصطلحات اللي بنستخدمها؛ صيام ضرب مثال بكلمة «روش» اللي مكنتش متداولة في جيله بنفس الطريقة، ولفت إلى أن بعض التعبيرات تبدو جديدة بالنسبة إلى الأجيال الأكبر.

كما استعاد صيام موقفًا من اختلاف الأذواق بين جيله وجيل والده؛ والده كان شايف إن غناء عبد الحليم حافظ مختلف عن اللي كان متعود يسمعه لعبد الوهاب وعبد المطلب، وده بيأكد إن الأذواق والثقافة في حالة تغير دايم من جيل للتاني.

يا ترى مين فينا لسه بيحاول يفهم لغة «الجيل زد» ومصطلحاتهم اللي بتطلع كل يوم؟