ياسمين صبري ومحمد سامي يرجعوا يشتغلوا مع بعض في مسلسل تمكين

ترفيه

ياسمين صبري علّقت لأول مرة على رجوعها للشغل مع المخرج محمد سامي. وأكدت في تصريحات صحفية إن العمل الجديد هيكون مشرف لمصر وبيقدم نماذج إيجابية ينفع الناس تقتدي بيها، معبرة عن أملها إن الجمهور يحب المسلسل اللي هيضم عدد كبير من النجوم.

التعاون ده جاي في مسلسل "تمكين" اللي هيتعرض في رمضان 2027، وهو أول مرة يجمع بين ياسمين صبري وعمرو سعد في تجربة درامية واحدة. محمد سامي أعلن عن المسلسل بصورة على «ستوري» إنستجرام وهو واقف مع عمرو وياسمين وكذا حد تاني، وكتب عليها اسم المسلسل وموعد عرضه. المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

طبعاً الرجوع ده فتح السيرة القديمة لخناقة "الأسطورة" اللي اتعرض في رمضان 2016. وقتها حصل خلاف كبير في الكواليس بين ياسمين ومحمد سامي بسبب تفاصيل في العمل، وبالتحديد المسار الدرامي لشخصية "تمارا" اللي لعبتها ياسمين؛ لأنها كانت عاوزة تغير نهاية الشخصية، والموضوع اتطور لدرجة إنها انسحبت من المسلسل قبل ما تخلص تصوير مشاهدها.

وكان طُرح أخيراً فيلم "مطلوب عائلياً" تتعاون فيه ياسمين صبري مع كريم عبد العزيز ومصطفى خاطر وسارة بركة وسامي مغاوري، وبمشاركة أحمد فهمي ونسرين أمين كضيوف شرف. الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وبيلف في حتة الكوميديا والتشويق عن زوجين عايشين حياة مستقرة مع ولادهم قبل ما تدخل حياتهم مغامرات ومفارقات غير متوقعة.

يا ترى "تمكين" هيقدر يمسح ذكرى خناقة "تمارا" والانسحاب المفاجئ، ولا التاريخ هيعيد نفسه؟