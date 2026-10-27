جريمة في الزمالك.. حكاية جديدة من القصة الكاملة هتنزل على شاهد

ترفيه

بعد النجاح اللي حققه مسلسل «القصة الكاملة» وتفاعل الناس مع الحكايات اللي فاتت، جه الدور على الحكاية الثالثة «جريمة في الزمالك». الحكاية دي عبارة عن 3 حلقات بس، وهينزلوا كلهم مرة واحدة يوم 30 أكتوبر الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية على منصة «شاهد»، عشان اللي مش بيحب يستنى كل أسبوع ويحب يعرف النهاية بسرعة.

لكن خلي بالكم، لو التوقيت الشتوي اتطبق في مصر، ميعاد العرض هيتغير ويبقى الساعة 11 مساء الخميس 29 أكتوبر.

أما عن القصة، فإحنا قدام واقعة غامضة بتهز أرجاء المنطقة، ومن هنا بتبدأ رحلة تشويق عشان نعرف إيه اللي حصل بالظبط، ومين الأشخاص المتورطين في الجريمة دي. ومع تطور الأحداث، الأسرار هتبدأ تظهر والخيوط هتشبك، وده هيخلينا كلنا في حالة توتر وتساؤلات طول الوقت.

وبالنسبة للأبطال، الحكاية دي بتجمع صبا مبارك ومحمد علي رزق، ومعاهم أحمد بهاء «بوب»، ورندة كعدي، وحازم إيهاب، وجلال عشري. العمل ده من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب «توبة»، وإنتاج مجدي الهواري.

بصراحة، فكرة إن الحكايات تكون مستقلة وقصيرة كده بتخلي الرتم سريع ومملش، تفتكروا مين اللي هيكون ورا الجريمة في الزمالك المرة دي؟