صابرين بتساند منى زكي في أزمة «الست»: حرام نقارن الفيلم بالمسلسل

ترفيه

الفنانة صابرين قررت تطلع تدافع عن زميلتها منى زكي بعد الهجوم اللي جالها بسبب دورها في فيلم «الست»، وأكدت إن منى اتظلمت في تقييم تجربتها الفنية، وإن المقارنة بين الفيلم والمسلسل اللي اتعمل عن سيرة أم كلثوم مش منصفة خالص، لأن كل عمل ليه رؤية فنية ومعالجة درامية مختلفة عن التاني.

وفي لقاء مع الإعلامي محمد قيس في بودكاست «قصتي»، وصفت صابرين علاقتها بمنى زكي بأنها علاقة حب وتقدير، وقالت: "منى حبيبتي وبحس إنها حتة مني"، وأوضحت إنها دايماً حريصة تدعمها في مشوارها الفني.

صابرين كشفت كمان إنها كلمت منى زكي في التليفون لما عرضوا عليها دور أم كلثوم، ووقتها منى قالت لها إن هدفها من الفيلم هو تعريف الأجيال الجديدة بسيرة كوكب الشرق، وإنهم هيتكلموا عنها للجيل الجديد، عشان الجمهور اللي ما عاصرهاش يقدر يكتشف إرثها الفني من خلال السينما.

صابرين شافت إن منى زكي حققت نجاحات ومحطات كبيرة في حياتها الفنية، وإن ردود الفعل اللي حصلت بعد عرض فيلم «الست» ما كانتش منصفة ولا ادتها التقييم اللي تستحقه، وأكدت إنها اتظلمت في ردود الفعل على الفيلم، وإن المقارنة بالمسلسل حرام.

بصراحة، إحنا مع فكرة إن كل عمل ليه طبيعته، بس تفتكروا فعلاً المقارنة بين فيلم ومسلسل في نفس الشخصية بتكون ظالمة ولا ده الطبيعي في السوشيال ميديا؟