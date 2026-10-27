فساتين السجادة الحمراء في حفل The Best 2026: بين الفخامة والجرأة

ترفيه

شهد حفل توزيع جوائز The Best 2026 الذي أقيم مساء الاثنين تحت سفح الأهرامات في مصر، حضوراً لافتاً لنجمات الفن والسينما اللاتي خطفن الأنظار بإطلالات استثنائية. الحفل لم يكن مجرد عرض للأزياء على السجادة الحمراء، بل تضمن لحظات مؤثرة خلال تكريم النجمات عن مسيرتهن الفنية.

هنا الزاهد في عالم الرومانسية

اختارت هنا الزاهد إطلالة من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، تميزت باللون البيج المائل إلى الشامبانيا، وهو لون هادئ أعطى انطباعاً بالرقي، خاصة مع تنسيقه مع التطريزات الفضية اللامعة. الفستان اعتمد على تصميم الكورسيه الذي يحدد القوام، مع حمالات كتف عريضة مزينة بالكريستالات وصلت إلى تطريزات براقة عند خط الصدر.

أما منطقة الخصر فكانت محددة بدقة، بينما جاءت التنورة بتطريزات فضية متعرجة موزعة على القماش الشفاف، وانتهت بذيل طويل أضاف لمسة من الفخامة على التصميم. ولم تكتمل الأناقة إلا بأقراط ذهبية ضخمة متدلية مستوحاة من أوراق الشجر بتفاصيل لامعة وأحجار براقة، مع خواتم ناعمة حافظت على التوازن بين بريق الفستان والمجوهرات.

ياسمين عبد العزيز وهدى الإتربي باللون الفضي والأسود

لفت ياسمين عبد العزيز الأنظار بفستان فضي لامع وطويل، جاء بتصميم مجسّم يبرز القوام مع قصة «هالتر» عند العنق وفتحة عميقة على شكل حرف V. الفستان كان مليئاً بالتطريزات البراقة والتفاصيل الهندسية المتدرجة على كامل التصميم، مع خصر محدد وجزء سفلي منسدل أضاف لمسة أنثوية. وأكملت ياسمين اللوك بمجوهرات مرصعة وتسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة ومكياج أبرز ملامحها.

من ناحية أخرى، تألقت هدى الإتربي بفستان أسود طويل وقصة مجسّمة، مع تصميم مكشوف الكتفين. تميز الجزء العلوي بتفصيل ملتف ومجعّد عند الصدر، مع خطوط مائلة من القماش أضافت حركة للتصميم، بينما حافظت التنورة الطويلة على بساطة وانسيابية الإطلالة. ونسقت هدى مع الفستان تسريحة شعر مرفوعة للخلف بأسلوب مشدود، ومجوهرات ماسية ناعمة شملت عقداً وأقراطاً متناسقة، مع مكياج بتدرجات دافئة أبرز العينين والشفاه.

كارولين عزمي ورضوى الشربيني بلمسات مختلفة

ذهبت كارولين عزمي باتجاه الجرأة واختارت فستاناً طويلاً يجمع بين الأسود والبرتقالي والأخضر في لوحة ألوان مستوحاة من الأجواء الاستوائية. التصميم جاء بقصة «هالتر» تلتف حول العنق مع تفاصيل متقاطعة عند الخصر حددت القوام بلمسة هندسية. النقوش الملونة تناغمت مع القماش المنسدل والتنورة الواسعة ذات الحركة الانسيابية، بينما أعطى اللون البرتقالي حضوراً قوياً. واعتمدت كارولين شعراً مستقيماً منسدلاً، مع أقراط متدلية ومجوهرات ناعمة وحقيبة سوداء صغيرة.

أما الإعلامية رضوى الشربيني فجمعت بين الكلاسيكية واللمسات الشرقية بفستان أسود طويل بقصة مستقيمة ومجسّمة، مع ياقة مربعة تكشف الكتفين. كانت أبرز تفاصيل الفستان هي التطريزات الملونة التي زينت الكتفين وأساور الأكمام، مما أضاف حيوية للفستان الأسود. الفستان جاء بأكمام طويلة وطول كامل لإعطاء طابع محتشم وأنيق، ونسقته رضوى مع شعر منسدل بفرق جانبي ومكياج محدد للعينين وشفاه طبيعية.

بين بساطة القصات وغنى التطريزات، نجحت النجمات في تقديم إطلالات سهرة متوازنة جمعت بين الرقي واللمسات الفنية المميزة على السجادة الحمراء.

تفتكروا مين اللي كسبت لقب «أشيك واحدة» في السهرة دي؟