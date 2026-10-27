ميرنا نور الدين وعمرو يوسف في "180".. أكشن وإنقاذ في رمضان 2027

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ميرنا نور الدين داخل مسلسل "180" في بطولة مشتركة مع عمرو يوسف، والعمل ده مجهز لرمضان 2027. المنتج كريم أبو ذكري أعلن تعاقده رسميًا مع ميرنا، ودي أول مرة تتعاون فيها معاه ومع شركة K Media، في حين إن فريق العمل لسه بيختار باقي الأبطال وبيستعدوا لبداية التصوير.

المسلسل اسمه جاي من رقم الطوارئ بتاع الحماية المدنية والمطافئ في مصر، وعشان كدة الأحداث كلها بتدور حول رجال الدفاع المدني ومهماتهم الصعبة في مواجهة الحرائق وإنقاذ الناس. عمرو يوسف كان كشف إن العمل هيقدم لأول مرة في الدراما المصرية قصص الناس اللي بترمى نفسها في الخطر في الوقت اللي الكل بيهرب فيه من النار، وبيمزج بين الأكشن والجانب الإنساني وتضحياتهم.

العمل مكون من 15 حلقة، السيناريو والحوار لمحمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري في أول تجربة ليه في الدراما التلفزيونية، أما الفكرة فهي للمنتج كريم أبو ذكري. لسه مفيش تفاصيل عن شخصية ميرنا نور الدين أو دورها في المسلسل، ولا القائمة النهائية للممثلين اتعرفت.

المسلسل ده بيمثل رجوع عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد ما ركز في السينما السنين اللي فاتت، وهيقدم فيه شخصية بعيدة عن أدواره السابقة لأن مهنة الدفاع المدني خطيرة ومحتاجة حركة وقرارات سريعة. عمرو يوسف حاليًا بيقدم مسرحية "أنا مش عارفني" في موسم الرياض مع أسماء جلال وبيومي فؤاد ونسرين أمين.

أما ميرنا نور الدين فكانت آخر أعمالها في رمضان 2025 مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي، واللي لعبت فيه دور "كناريا" وسط صراعات عائلية واجتماعية في سوق الرخام، وكمان مستنية عرض مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" مع معتصم النهار ومجموعة من الفنانين زي مصطفى أبو سريع ومحمد رضوان وحسن أبو الروس ومنال سلامة، وإخراج هشام الرشيدي.

تفتكروا ميرنا وعمرو يوسف هيعرفوا يوصلوا التوتر والضغط اللي بيعيشه رجال الإطفاء صح؟