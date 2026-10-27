جامعة بني سويف تخرج عن صمتها في خناقة "يا صيع" لمحمد ثروت

ترفيه

بدأت الحكاية بفيديو انتشر بسرعة الصاروخ من ندوة تكريم الفنان محمد ثروت في جامعة بني سويف، وهو بيبدأ كلامه مع الطلبة بجملته الكوميدية المعروفة: "عاملين إيه يا صيع؟". طبعاً الموضوع ما عداش كدة وعمل جدل كبير على السوشيال ميديا، والناس انقسمت بين اللي شايفها دعابة عادية واللي شايف إنها مش مناسبة لمكان أكاديمي.

دكتور عبد العزيز السيد، المستشار الإعلامي للجامعة، حسم الجدل وأكد إن العبارة دي فعلاً ما كانتش مناسبة عشان تتقال لطلبة جوه مؤسسة تعليمية، حتى لو كانت مقبولة في أماكن تانية عامة. وبصراحة، وجهة نظر الجامعة منطقية؛ لأن التقييم هنا مش على نية الفنان أو قصده، لكن على مدى ملاءمة الكلمة للمكان والجمهور. الجامعة شددت إن كرامة الطلبة خط أحمر وأولوية مفيش فيها تهاون، وإن استضافة النجوم مش معناها إننا نلغي الضوابط أو نستخدم تعبيرات تقلل من مكانة الطلبة.

من ناحية تانية، الكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، حاول يهدي اللعب وقال إن الطلبة نفسهم هما اللي طلبوا من محمد ثروت يقول الإيفيه ده عشان بيحبوه، وده اللي خلاه يكرر الكلمة، وأكد إن الندوة أصلاً كانت بناءً على رغبة الطلبة وشهدت تفاعل إيجابي جداً.

أما محمد ثروت، فوضح إن الموضوع كله كان في إطار الهزار مع الطلبة، وإنهم هما اللي طلبوا منه يردد الإيفيه، وأكد إن الموقف ما سببش أي غضب للحاضرين. ثروت حاول يتدارك الموقف بعد كدة وشكر الطلبة وعبر عن تقديره ليهم، بس واضح إن "يا صيع" في الحرم الجامعي كانت مخاطرة كبيرة.

تفتكروا فعلاً الهزار ليه حدود في الجامعة ولا الموضوع بسيط ومكبرينه؟