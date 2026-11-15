أسما شريف منير بتطلب الدعاء لجدة بنتها بعد نقلها المستشفى

ترفيه

منى فتحي، شقيقة الفنانة نجلاء فتحي، اتنقلت المستشفى بسبب وعكة صحية، وده سبب حالة قلق كبيرة بين أفراد العيلة والمقربين.

أسما شريف منير كشفت التفاصيل عبر حسابها على "إنستغرام"، واتكلمت عن الظروف الصحية الحرجة اللي بتمر بيها جدة بنتها، وطلبت من المتابعين يدعولها من قلبهم عشان ربنا يشفيها ويطمنهم عليها، ويعدي الفترة الصعبة دي على خير.

الأزمة دي خلت أسما مش عارفة تكون موجودة جنب أختها الصغرى فريدة من بداية يوم خطوبتها، ولا تشارك في تفاصيل الاحتفال كاملة، لأنها كانت مشغولة بمتابعة الحالة الصحية لجدتها في المستشفى وبتحاول توفق بين الاثنين.

ورغم الظروف الصعبة دي، أسما عبرت عن سعادتها بخطوبة أختها فريدة، اللي وصفتها بأنها بمثابة بنتها، وتمنت إن الفرحة تكتمل على خير والأيام الجاية تكون تعويض وسعادة ليهم.

يا رب تقوم بالسلامة وترجع تنور بيتهم من تاني.