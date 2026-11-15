رامي إمام راجع بـ «معاد عشا».. كوميديا وجريمة ووجوه جديدة

سينما

رامي إمام راجع للسينما بفيلم جديد بعنوان «معاد عشا»، وده عودته للسينما بعد فيلم «أبو نسب» عام 2023. رامي وضح في ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن ابتعاده عن الإخراج الفترة اللي فاتت كان بسبب انشغاله بدخول مجال الإنتاج وتأسيس شركة إنتاج خاصة بيه.

الفيلم بيقدم خلطة «كوميديا وجريمة»، ودي نوعية رامي شايف إنها متمثلتش كتير في السينما السنين الأخيرة، وقصة الفيلم بتلف حوالين جريمة بيحاول الأبطال يكتشفوا تفاصيلها وملابساتها في إطار كوميدي. وبالنسبة للتصوير، الفريق خلص أول أسبوعين من الأحداث، وهيكملوا تصوير الفترة الجاية.

أما عن الكاست، فالفيلم بيجمع بين أحمد عبد الوهاب وهدى المفتي، وبمشاركة آلاء علي والفنانة عفاف عبد الرسول، بجانب عدد من الفنانين التانيين. رامي حكى إنه اتحمس للسيناريو أول ما قراه، خصوصاً إنه بيعتمد على وجوه شابة كان متابعها وشاف إن عندها إمكانيات تخليها تشيل بطولة.

وبالحديث عن المواهب الشابة، رامي إمام أشاد جداً بالأجيال الجديدة في الندوة اللي كانت ضمن فعاليات الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأكد إن الشباب دلوقتي عندهم إبداع وفرص كانت مش موجودة للأجيال اللي فاتت. وأكد إن الشباب هم اللي بيدوه النصايح مش العكس.

رامي شايف إن السوشيال ميديا زي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام فتحت أبواب واسعة للمواهب، وبقت بتسمح لهم يعملوا أفلام قصيرة أو «مايكرو دراما» بالموبايل ويوصلوا لجمهور كبير، وده بيسهل عليهم دخول صناعة السينما. وفي النهاية، نصيحة رامي للشباب كانت إن أهم حاجة هي الاستمرارية والإصرار على المحاولة وتطوير أدواتهم عشان يوصلوا للمكانة اللي يستحقوها.