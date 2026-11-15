إليسا راجعة بـ «أليسار» وحفلة في أبوظبي يوم 19 ديسمبر

ترفيه

إليسا مجهزة مفاجأة لجمهورها في أبوظبي يوم 19 ديسمبر، وهتقدم حفلة فيها توليفة أغاني رومانسية، ضمن سلسلة حفلات النجوم في دول مختلفة.

الحفلة دي بتيجي مع طرح ألبومها الجديد «أليسار»، واللي يعتبر خطوة جريئة ومختلفة لأنها أول تجربة ليها في الإنتاج من خلال شركتها الخاصة. الألبوم مخدش وقت قصير، بالعكس، إليسا قالت إنه استغرق وقت أطول بكتير من توقعاتها بسبب ظروف صعبة وقضايا مرت بيها الفترة اللي فاتت، بس فضلت متمسكة باختياراتها الفنية رغم المجهود والوقت.

الألبوم بيضم 14 أغنية، وهي: «ليل يا ليل، هبطّل أحب، بدّي ياك، كشف الحساب، شتا الرياض، مطارات، ما تلاقيناش، سهلة الأذية، يبليك بالحب، احتمال، وشّي نوّر، عطيني غمرة، وعدني، الأوضة الضلمة». ومن الواضح إننا هنسمع تجارب موسيقية متنوعة في كل أغنية.

عشان تطلع النتيجة دي، إليسا تعاونت مع أسماء تقيلة في صناعة الموسيقى؛ مروان خوري، تامر عاشور، عزيز الشافعي، وليد سعد، محمد يحيى، وعلي المولى، أما التوزيع فكان من نصيب هادي شرارة، تميم، وعمر صباغ، عشان يجمعوا بين مدارس وألوان غنائية مختلفة في عمل واحد.

تفتكروا تجربة الإنتاج الخاص هتخلي إليسا تختار أغاني «مجنونة» أكتر ولا هتفضل في منطقة الرومانسية؟