كرتون جوه اللعبة.. روكستار بتبهرنا بتفاصيل GTA 6

ترفيه

روكستار قررت ترفع سقف التوقعات لمستوى تاني خالص مع GTA 6، وعملت مسلسل كرتوني كامل اللاعبين هيقدروا يتفرجوا عليه من خلال شاشات التليفزيون اللي موجودة جوه اللعبة. المسلسل اسمه "ماكا وأصدقاؤه" (Macca & Friends)، وهيتعرض حصرياً على قناة (Weazel) الافتراضية، وبالتزامن مع الإطلاق الرسمي للعبة يوم 19 نوفمبر الجاري.

الحكاية بتدور حول مغامرات التمساح "ماكا" وصحابه من حيوانات المستنقعات في ولاية "ليونيدا" الافتراضية. ومن الواضح إننا قدام كوميديا ساخرة، لأن "ماكا" بيواجه أزمات مضحكة مع صاحبه السلطعون "بينشي"، اللي هو صاحب العقار وبيهدده بالطرد لو مدفعش الإيجار. والمسلسل مليان شخصيات غريبة زي شمس بتتكلم وحيوانات ناطقة ومركز شرطة.

بدل ما تكون مجرد مقاطع فيديو قصيرة ومكررة زي ما اتعودنا، الشركة المرة دي أنتجت حلقات كاملة عشان تدي اللاعبين فرصة ياخدوا استراحة ممتعة بعد ما يخلصوا المهام الصعبة. والجميل إنك تقدر تتابع المسلسل ده وأنت في شقتك الافتراضية، أو على أي شاشة تليفزيون تقابلك وأنت بتلف في شوارع اللعبة.

الحركة دي بتبين قد إيه روكستار مهتمة بالتفاصيل عشان تخلي عالم اللعبة حي وحقيقي لأقصى درجة. ورغم الإعجاب الكبير بالفكرة، روكستار ما وضحتش عن نية الشركة إنها تعرض المسلسل ده على منصات بث حقيقية بره اللعبة، يعني حالياً التجربة حصرية بس للي هيشتروا اللعبة ويدخلوا عالمها.

تخيلوا لدرجة إنهم عملوا مسلسل كرتوني عشان ننسى إننا بنلعب أصلاً، تفتكروا إيه تاني ممكن يخبوه لينا في اللعبة؟