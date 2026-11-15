فريق «دنيتنا» للمكفوفين منورين أوبرا الإسكندرية الخميس الجاي

ترفيه

دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، هتستضيف فريق «دنيتنا» للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين مساء الخميس المقبل في حفل فني على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

الخطوة دي بتيجي عشان الأوبرا عايزة تدي فرصة للمواهب المختلفة وتبرز الطاقات الإبداعية في المشهد الثقافي، لإيمانها إن الفن رسالة إنسانية بتجمع الكل وإن أصحاب الهمم شركاء أساسيين في الإبداع.

فرقة دنيتنا ليها مشوار فني من سنة 2007، ووقفت قبل كده على مسارح عريقة زي مكتبة الإسكندرية وأوبرا القاهرة ودمنهور، ده غير إنهم خدوا المركز الأول لخمس سنين ورا بعض في مسابقة المواهب الذهبية ومثلوا مصر في مهرجان تطوان في المغرب وخدوا درع المهرجان.

حقيقي مفيش أجمل من إن الموسيقى تكون هي الوسيلة اللي بنعبر بيها عن نفسنا ونوصل مشاعرنا للناس بصدق، وده اللي بتعمله الفرقة عشان تثبت إن النور الحقيقي مكانه القلب مش العين.