هبة طوجي وأسامة الرحباني في ليلة "ميكس" عالمي بمهرجان الفسطاط

ترفيه

هبة طوجي عملت حالة خاصة في ثالث حفلات مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط في منطقة مصر القديمة، وكانت بمصاحبة الموسيقار أسامة الرحباني.

الحفلة كانت تجربة موسيقية مختلفة، لإنها جمعت بين قوة صوت هبة ورؤية أسامة الرحباني الموسيقية، والنتيجة كانت ميكس بين عراقة الموسيقى العربية وروح الغناء الأوبرالي والطرب الحديث، وده خلى الأمسية واحدة من أبرز العروض الفنية اللي اتعملت في القاهرة.

المهرجان ده هدفه الأساسي هو تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في منطقة الفسطاط، وإظهار قيمتها التاريخية من خلال استضافة نجوم الفن والموسيقى ليواصل الفسطاط ترسيخ مكانته كوجهة جديدة للحفلات والمناسبات الفنية الكبرى في مصر.

تفتكروا لسه في مكان في القاهرة يقدر يجمع بين التاريخ والروقان بالشكل ده؟