ليه تسخن قبل التمرين؟ السر اللي بيخلي فورمتك أحسن وأمان

لايف ستايل

كتير مننا مع ريتم الحياة السريع بيدخل في التمرين «على طول كده» من غير ما يجهز جسمه، يا إما عشان الوقت ضيق أو عشان شايفين إن التسخين ده حاجة مش أساسية. بس الحقيقة إن الحركة دي ممكن تفرق جداً في أدائك وفي حماية جسمك.

التسخين هو المرحلة اللي بتنقل جسمك من حالة الراحة للنشاط العالي. بيزود ضربات القلب تدريجياً، وبيشغل الدورة الدموية في العضلات، وبيخلي المفاصل تتحرك في نطاق أوسع. ببساطة، هو اللي «بيصحي» الجسم عشان يستوعب المجهود اللي جاي من غير صدمات.

الخبراء بيقولوا إن التسخين مش مجرد خطوة إضافية، ده ضرورة. هو بيجهز الجهاز العصبي والعضلي، وده بيقلل فرص الإصابات وبيحسن الأداء العام. لما العضلات تكون «ساقعة»، بتكون ناشفة وأكتر عرضة للشد العضلي، لكن لما تسخن صح، حركتك بتبقى أكتر تحكماً وكفاءة.

الحركات الديناميكية والتدريجية بتزود مرونة العضلات وبتجهز المفاصل للأوزان والأحمال، فبيكون الجسم أقوى في مواجهة الحركات المفاجئة أو الضغط العالي. العضلة اللي اتنشطت بتستجيب أسرع وبقوة أكبر، وده معناه تنسيق أحسن في الحركة وتنفيذ التمارين بشكل «أنضف» وأدق.

كمان الإطالات الديناميكية بتساعد الجسم يتحرك في مدى أكبر، وده مهم جداً في تمارين زي السكوات (Squats) أو اللونجز (Lunges)، لأن التكنيك الصح فيها بيعتمد بشكل أساسي على المرونة.

ومش بس الجسم هو اللي بيستفيد، التسخين بيساعدك تركز ذهنياً، وبيخلي المخ يدخل في «مود» التمرين، وده بيحسن الانتباه وسرعة الاستجابة.

في الآخر، الموضوع بسيط: دقايق قليلة من التسخين بتخلي تمرينك فعال أكتر وأمان بكتير. خطوة صغيرة بس تأثيرها كبير على النتيجة النهائية.