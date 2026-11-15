فيلم البحر الأسود رايح الهند

ترفيه

فيلم «البحر الأسود» للمخرج علاء الدين مصطفى هيتعرض عالمياً لأول مرة في الدورة 57 من مهرجان الهند السينمائي الدولي، اللي هيقام في مدينة جوا الهندية في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2026.

الفيلم مش بس رايح يتعرض، ده كمان داخل المنافسة في مسابقة أفضل فيلم روائي أول لمخرج، وده معناه إنه بينافس على واحدة من جوايز المهرجان اللي هدفها دعم وتشجيع التجارب الإخراجية الأولى، ودي محطة مهمة في الانطلاقة الدولية للفيلم.

العمل ده بيجمع في بطولته خالد الصاوي ويسرا اللوزي وثراء جبيل، ومن إخراج علاء الدين مصطفى.

عشان نعرف قيمة المكان اللي الفيلم رايحه، مهرجان الهند السينمائي الدولي بدأ من سنة 1952، وده بيخليه أقدم مهرجان سينمائي دولي في آسيا وواحد من أهم الفعاليات العالمية. المهرجان بينظمه المجلس الوطني لتطوير السينما بالتعاون مع وزارة الإعلام والإذاعة الهندية وحكومة ولاية جوا وجمعية جوا للترفيه.

الدورة 57 هتكون مليانة فعاليات، بداية من مسابقات الأفلام الروائية، لحد العروض السينمائية واللقاءات وورش العمل اللي بتجمع صناع السينما من كل حتة في العالم.

يا رب نرجع بالجايزة ونكسر الدنيا في الهند!