عشان متبقاش مكرونة ملتصقة.. السر في دقيقتين

لايف ستايل

كلنا عارفين اللحظة اللي المكرونة فيها بتتحول من "مثالية" لـ "معجنة" في كام دقيقة، وده لأن قوام المكرونة هو اللي بيحدد تجربة الطعم كلها، وموضوع الـ al dente ده مش مجرد منظرة، ده أساس الطعم.

السر كله في الـ timing؛ أكبر غلطة بنعملها إننا بنستنى وقت السلق المكتوب على الكيس يخلص للآخر. الحركة الصح إنك تشيل المكرونة من النار قبل الوقت المحدد بدقيقة أو دقيقتين.

ده بيحصل لأن المكرونة مش بتوقف سلق بمجرد ما تصفيها، بتفضل تطرى وتستوي من حرارتها ومن الصوص اللي هتتحط فيه. فلو سبتها للآخر، هتكون فعلاً استوت زيادة قبل ما توصل للطبق.

لما تدوق المكرونة قبل النهاية بدقيقة أو دقيقتين وتلاقي فيها مقاومة خفيفة وأنت بتعضها، يبقى أنت كده وصلت للـ al dente المثالية، وبكده هتفضل محافظة على قوامها ومش هتتفكك لما تضيف الصوص.

في حركة ذكية تانية وهي إنك تشيل شوية من مية السلق قبل ما تصفي المكرونة. المية دي بتكون مليانة نشا، بتساعد الصوص إنه يمسك في المكرونة أحسن، وفي نفس الوقت بتكمل سواها بهدوء من غير ما تعجن.

أما الغلطة القاتلة فهي شطف المكرونة بمية ساقعة. رغم إننا بنفتكر إن ده بيوقف السلق، بس الحقيقة إنه بيشيل النشا اللي بيخلي الصوص يثبت على المكرونة، وده بيقلل طعم الطبق في الآخر.

قولولنا بقى، مين فيكم بيشطف المكرونة وبوظ الدنيا؟