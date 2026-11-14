فتوح أحمد ينضم لمصطفى شعبان في "أبو الدهب" رمضان 2027

ترفيه

فتوح أحمد انضم لأبطال مسلسل "أبو الدهب" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

الخطوة دي بتيجي ضمن الاستعدادات المبكرة للمسلسل، وهنعرف باقي التفاصيل وأسماء الأبطال اللي هيشاركوا في العمل خلال الفترة اللي جاية.

وكان فتوح أحمد قد شارك مصطفى شعبان في موسم دراما رمضان 2025 بدور "متعب" في المسلسل الصعيدي "حكيم باشا".

يا ترى العمل ده هيكون نقلة جديدة ولا هيكرروا نفس النجاح؟