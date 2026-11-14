أحمد زاهر ومحمد سامي بدأوا تصوير مسلسل "تمكين"

ترفيه

أحمد زاهر شارك متابعيه صور من أول يوم تصوير في مسلسل "تمكين"، وظهر في الصور مع المخرج محمد سامي. زاهر كتب على الصور: "بسم الله توكلنا علي الله اول يوم تصوير في مسلسل تمكين مع مخرجي المفضل و صديق عمري محمد سامي دعواتكم لينا بالنجاح و التوفيق".

المسلسل بينتمي لنوعية "دراما الوعي" اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والهدف منها توثيق محطات فارقة في التاريخ وتسليط الضوء على قضايا مهمة وتصحيح أفكار وسرديات مغلوطة.

قائمة الفنانين المشاركين في العمل كبيرة جداً، بيتقدمهم عمرو سعد وياسمين صبري، ومعاهم ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، ريم سامي، كمال أبو رية، أشرف زكي، منة فضالي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، عماد زيادة، أحمد صيام، فتوح أحمد، مجدي بدر، وعلاء عرفة، بالإضافة لنخبة تانية من الفنانين.

محمد سامي هو اللي ماسك التأليف والإخراج في التجربة دي، وبمشاركة الكاتبين أحمد حلبة ومحمود فوزي. كمان الكاتب الصحفي خالد صلاح مسؤول عن البحث والتطوير ومساهم في كتابة الحوار بما يعكس الاهتمام بالجوانب البحثية والتوثيقية للعمل.

من المتوقع إن الفترة اللي جاية تشهد تكثيف لعمليات التصوير في مواقع مختلفة مع بداية تنفيذ المشاهد الأولى، عشان يخلصوا العمل حسب الخطة الإنتاجية المحددة.

يا ترى مين أكتر ممثل في القائمة دي متحمسين نشوفه في دور مختلف؟