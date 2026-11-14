أرقام خيالية وفوارق غريبة.. كواليس أجور نجوم مسلسل المدينة البعيدة

ترفيه

الدراما التركية دايما بتعرف تشدنا بالقصص، بس المرة دي الإثارة نقلت من قدام الكاميرا للكواليس، وتحديداً في ميزانيات مسلسل المدينة البعيدة. تقارير تركية أعادت تداول قائمة لأجور نجوم الدراما، وضعت أجر أوزان أكبابا، اللي بيقدم شخصية جيهان ألبورا، عند 1.5 مليون ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في حين إن سنام أونسال، بطلة العمل في شخصية عليا، بيتردد إنها بتاخد مليون ليرة عن الحلقة، والتغطيات أكدت إن دي أرقام متداولة في الكواليس مش بيانات مالية رسمية. الفرق هنا نص مليون ليرة في الحلقة الواحدة، وهو رقم يخلينا نسأل عن سبب الفارق ده رغم إن الاتنين هما الثنائي اللي شايل القصة كلها.

لغة الأرقام والدولارات

لو حسبناها بالورقة والقلم، وبناءً على تداول أربع حلقات في الشهر، هنلاقي إن سنام أونسال، حسب المتداول، بتكسب 4 ملايين ليرة شهرياً، يعني حوالي 79.4 ألف دولار. أما أوزان أكبابا، فدخله الشهري المتداول بيوصل لـ 6 ملايين ليرة، وده ما يعادل تقريباً 119.2 ألف دولار. الأرقام دي جزء من قوائم أجور نجوم المسلسلات التركية اللي انتشرت بشكل واسع، وبتحط أوزان أكبابا ضمن أصحاب الأجور الأعلى.

تضارب في البيانات وتكريمات

الغريب إن الأرقام دي مش ثابتة، وفيه تضارب في التقارير المنشورة؛ ففي مارس الماضي، فيه تقرير قال إن أجر أوزان أكبابا وصل لـ 1.6 مليون ليرة بعد زيادة 100 ألف ليرة، بينما تقارير تانية قالت إن أجر أوزان وسنام في الموسم التاني كان متساوي عند مستوى 1.5 مليون ليرة لكل واحد منهم. كل ده بيحصل في وقت المسلسل بيحقق نجاحات كبيرة، لدرجة إنه تصدر نتائج المشاهدة في 9 نوفمبر بالحلقة 72 في فئات Total وAB وABC1، وبقى من الأعمال القليلة اللي وصلت لمعدلات مشاهدة ثنائية الرقم في الموسم الحالي.

النجاح ده مكنش بس في المشاهدات، لأن قناة Kanal D أعلنت في أغسطس إن المسلسل حصل على لقب مسلسل العام ضمن جوائز Anadolu Medya بسبب أرقامه القياسية في أول موسمين، وحصل أوزان أكبابا وسنام أونسال والمنتج كريم تشاتاي على التكريم ضمن فريق العمل. المسلسل كان دخل موسمه التالت في سبتمبر 2026 وهو شايل معاه نجاحات البدايات.

أزمة إنتاج وكاشيهات تحت الضغط

بعيداً عن أبطال المدينة البعيدة، الصناعة في تركيا بتمر بأزمة تكاليف إنتاج حادة. تكلفة الحلقة الواحدة في بعض الأعمال وصلت لمستوى مرعب بين 25 و30 مليون ليرة، وده بيحصل في وقت عائدات الإعلانات بتتراجع. الوضع ده خلى القنوات تطلب من شركات الإنتاج خفض الميزانيات بنسب وصلت لـ 30%، وظهرت تقارير عن مطالبة بعض شركات الإنتاج للنجوم بتخفيض أجورهم، مع الحديث عن تأجيل حلقات أو انتهاء بعض المشروعات بسبب ارتفاع التكاليف.

الموضوع وصل لدرجة إن الممثلة بورجو بيريجيك طلعت ورفضت تعميم فكرة الأجور المليونية على كل الممثلين، وأكدت إن النجوم اللي بياخدوا المبالغ دي عددهم قليل جداً، ما بين تلاتة لخمسة أسماء بس، بينما أغلب الممثلين بيحاولوا بس يأمنوا معيشتهم. بورجو شافت إن تقليل أجور الممثلين لوحده مش هو الحل للأزمة الاقتصادية اللي بتواجه قطاع الدراما التركية، بس يظل الجدل مفتوح حول أرقام مليون ليرة لعليا ومليون ونصف لجيهان.

يا ترى هل فعلاً النجاح الجماهيري بيبرر الفوارق دي في الأجور، ولا الموضوع مجرد اتفاقات تجارية؟