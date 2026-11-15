أحمد مالك وجميلة عوض خلصوا تصوير «فرصة سعيدة»

ترفيه

أحمد مالك وجميلة عوض ودعوا لوكيشن مسلسل «فرصة سعيدة» بعد ما خلصوا تصوير كل مشاهد العمل، استعداداً لبدء المونتاج والمكساج.

المسلسل مكون من 10 حلقات، وبيشارك في بطولته كمان ستيفاني عطالله وكمال أبو رية. القصة بتدور في إطار اجتماعي بيركز على صراع الأجيال واختلاف التفكير والعادات، وإزاي ده بيأثر على العلاقات الإنسانية بين الناس.

بصراحة، فكرة اختلاف الأجيال دي دايماً بتطلع دراما حقيقية، ومتحمسين نشوف الكيميا بين أحمد وجميلة في عمل قصير وسريع زي ده. يا ترى القصة هتكون مختلفة عن التوقعات ولا نمطية؟