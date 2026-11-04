هيئة الدواء تفرمل داليا مصطفى بسبب منتج Exolime

ترفيه

هيئة الدواء المصرية رصدت تلات مخالفات إعلانية بتروّج لمنتج اسمه Exolime، وبتقول إن الفنانة داليا مصطفى هي اللي بتروج له. المشكلة إن المنتج ده مش مسجل في الهيئة، والفيديوهات اللي نزلت على السوشيال ميديا كان فيها ادعاءات تسويقية مضللة.

الهيئة وضحت في بيان من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية إن الرصد ده جه نتيجة المتابعة الدورية والبلاغات اللي وصلت لها. وتفاصيل المخالفات كانت كالتالي: الفيديو الأول نزل عن طريق جهة اسمها Slim Studio على فيسبوك يوم 9 أغسطس 2026، والفيديو التاني نزل على إنستجرام من حساب Slimstudioegypt يوم 27 يناير 2025، أما الثالث فكان على تيك توك من حساب Slim Studio في نفس التاريخ 27 يناير 2025 وكان الفيديو معمول له تثبيت (Pinned).

الهيئة أكدت إن وجود أي منتج في قوائم المخالفات دي بيعبر عن موقفها الرقابي بناءً على الوقائع، ومش حكم قضائي. وفي نفس الوقت حذرت الناس إنهم ما يمشوش وراء الإعلانات مجهولة المصدر، ولازم يتأكدوا من المصادر الرسمية للهيئة قبل ما يستخدموا أي حاجة.

لو شفتوا إعلان مخالف، الهيئة بتقول تقدروا تبلغوا من خلال قنوات التواصل الرسمية، أو الـ QR Code، أو تتصلوا بالخط الساخن 15301، وبتأكد إن كل البلاغات بتتعامل بسرية تامة.