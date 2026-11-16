أمينة خليل في Vogue Arabia Ball.. التعديل اللي أنقذ الفستان!

ترفيه

أمينة خليل ظهرت في حفل Vogue Arabia Ball اللي أقيم في دبي بإطلالة لافتة من مجموعة خريف وشتاء 2026 لبراند فالنتينو. الفستان كان ميكس بين الدانتيل والتفتا؛ الجزء اللي فوق كان دانتيل شفاف بلون الجلد، ومن تحت جيبه باللون البنفسجي من خامة التفتا ومصممة على شكل وردة من قدام.

أمينة أجرت تعديلا على التصميم الأصلي للفستان. الفستان في الأساس كان فيه فتحة صدر طويلة، لكنها أضافت بطانة وقررت تقفل الفتحة دي. وبالنسبة للشعر، اختارت تسريحة مميزة ولمت شعرها من قدام ورفعته فوق على شكل ذيل حصان.

بعيد عن الموضة، أمينة خليل موجودة حالياً في السينمات بفيلم "حدوتة"، وده الفيلم اللي بيرجع فيه أحمد حلمي للشاشة بعد غياب. أمينة بتلعب دور أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، بتساعد البطل (أحمد حلمي) اللي في الأربعينات من عمره عشان يفتكر مكان شاهد مهم كان خاطفه ونسي هو فين.

الفيلم بيحكي رحلة البطل في استعادة ذاكرته والمواقف اللي بيواجهها مع ناس من ماضيه، وبشارك في البطولة بجانب أمينة وأحمد حلمي كل من الطفل عمر شريف، ماجد المصري، خالد الصاوي، محمد ممدوح، رحمة أحمد، مراد مكرم، ومحمد عبد العظيم. الفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

بصراحة حركة التعديل في الفستان كانت ذكية جداً، تفتكروا مين تاني من النجوم بيغير في لبسه قبل ما يظهر؟