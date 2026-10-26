أحمد السقا راجع لرمضان بـ "كتف في كتف"

ترفيه

أحمد السقا حالياً في مرحلة البروفات والتحضيرات لمسلسله الجديد "كتف في كتف"، اللي هينافس بيه في سباق دراما رمضان اللي جاي. السقا بيجتمع باستمرار مع فريق العمل عشان يوصلوا للشكل النهائي للسيناريو قبل ما يبدأوا تصوير فعلي.

المفروض إن التصوير يبدأ في منتصف نوفمبر الجاي، عشان يلحقوا يخلصوا المسلسل قبل العرض الرمضاني، والتصوير هيكون متوزع بين استوديوهات خاصة وشوارع القاهرة. المسلسل من بطولة أحمد السقا ومعه أحمد غزي وسيد رجب، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، والمميز هنا إن المسلسل هيكون 15 حلقة بس، يعني جرعة مكثفة من غير مط.