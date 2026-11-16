منيب باند راجعين لساقية الصاوي بـ توزيعات مودرن

ترفيه

فرقة "منيب باند" مجهزة حفل ضخم على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك يوم الجمعة 20 نوفمبر، عشان يحيوا تراث الموسيقار الراحل أحمد منيب بأغاني بتوزيعات حديثة تليق بكل الأجيال.

الحفلة بيقودها الفنان خالد منيب، ابن الفنان الراحل، ومعاه أحمد كنزى وخالد حداد وشهد محمود. والبرنامج المرة دي مش بس لأغاني أحمد منيب، لا ده فيه توليفة طربية بتجمع روائع محمد منير وأساطير التسعينيات، ومن بينها أغاني معروفة من أعمال منير.

الأغاني دي هيقدمها أصوات شبابية زي هشام عثمان وثريا حشاد، والرهان هنا على التوزيعات الموسيقية الحديثة اللي بتميز الفريق.

للي ميعرفش "منيب باند"، الفرقة دي تأسست سنة 2010 بقيادة خالد منيب عشان تكون امتداد لفن والده رائد الفن النوبي، وبتقدم أعمال حقبتي الثمانينات والتسعينات اللي غناها نجوم الكاسيت، ومنهم محمد منير، وعلاء عبدالخالق، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسن عبدالمجيد، وأحمد جوهر.

على مدار سنين، الفرقة شاركت في محافل وطنية كتير، منها مؤتمر الشباب بأسوان، ومهرجانات الأغنية الجنوبية وحوض النيل والتراث بأسوان مع فرق أوروبية.

الراحل أحمد منيب كان علامة في الموسيقى المصرية، بدأ مشواره كعازف عود في الخمسينيات، وعرف يدمج السلم الخماسي الأفريقي مع الإيقاعات الشرقية، وتخرج على إيده نجوم كتير قبل ما يرحل سنة 1991.

تفتكروا التوزيعات الجديدة هتقدر توصل سحر أغاني زمان لجيل التيك توك؟