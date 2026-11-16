زحمة وتأخير.. «جحيم العابرين» يقلب موازين مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

فيلم «جحيم العابرين» السعودي عمل حالة قلبان في الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. العرض العالمي الأول للفيلم اللي كان مساء الجمعة ضمن برنامج «عروض منتصف الليل»، شهد إقبال مرعب من الناس، لدرجة إن دار الأوبرا المصرية شهدت ازدحاماً أمام المسرح الصغير، وده خلى العرض يتأخر حوالي 20 دقيقة عن ميعاده.

الحدث كان بحضور المخرجة هناء العمير والروائي أسامة المسلم، ومعاهم أبطال الفيلم أضواء بدر وباسل الصلي، والفنانين محمد علي، وعزيز غرباوي، وشجاع نشاط، وأحمد البياض. وطبعاً كان فيه حضور قوي جداً من السعوديين المقيمين في مصر اللي حبوا يدعموا التجربة دي.

الفيلم أصلاً مقتبس من رواية سعودية معروفة وليها جمهور كبير، وأحداثه بتدور في ليلة واحدة وبتمزج بين الرعب والتشويق والفانتازيا. الكاتب أسامة المسلم كشف إن فكرة الرواية جاية من واقعة حقيقية حصلت على طريق جبلي في جنوب المملكة، وده اللي خلى أجواء الحكاية غامضة كده.

الناس اللي شافوا الفيلم أعربوا عن إعجابهم بالقصة، وشايفين إن الفيلم قدر ينقل عالم الرواية بصرياً صح مع الحفاظ على الغموض اللي كان موجود في الكتاب. بصراحة، لما يكون فيه فيلم يتسبب في تأخير العرض بـ 20 دقيقة بسبب الزحمة، يبقى أكيد فيه حاجة تستاهل المشاهدة.

تفتكروا أفلام الرعب السعودية هتقدر تنافس بقوة في المهرجانات الدولية الفترة الجاية؟