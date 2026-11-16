حماقي يقلب الغردقة في أضخم حفل شتوي لعام 2026

ترفيه

محمد حماقي أحيا أضخم حفل غنائي لشتاء الغردقة لعام 2026، والحفلة كانت عبارة عن حالة من الفرح والبهجة، والجمهور اتحول لكورال جماعي مبيوقفش غناء من أول لحظة طلع فيها حماقي على المسرح. الليلة مكنتش مجرد حفلة عادية، لكنها كانت تتويج لأرقام غير مسبوقة، وتأكيد إن حماقي هو الاسم الأول على خريطة الغناء العربي سواء على المسرح أو منصات الموسيقى العالمية.

حماقي قدم في الحفل توليفة غنائية مميزة، جمع فيها بين أحدث أغاني ألبومه "سمعوني" وبين أهم محطات مسيرته الفنية اللي بقالها قرابة 30 سنة. الجمهور عاش حالة من الحماس والبهجة مع مجموعة من أشهر أغانيه على مدار مشواره، في سهرة جمعت بين الإيقاعات الحماسية والأغاني الرومانسية، مع إضاءة ومؤثرات بصرية خلت الحفلة تبدو وكأنها استعراض عالمي.

لغة الأرقام والسيطرة على المنصات

بعيداً عن أجواء الحفلة، الأرقام الرسمية لسنة 2026 بتكشف حجم السيطرة اللي بيفرضها حماقي. تصنيف رصد آخر 5 ألبومات لكل نجم من العشرة الأوائل حطه في الصدارة المطلقة بإجمالي 4.40 مليار مشاهدة واستماع، وبفارق ملحوظ عن باقي المنافسين. النجاح ده مكنش مرتبط بألبوم واحد، لكنه تراكم مذهل على مدار 14 سنة؛ ألبوم "من قلبي بغني" (2012) تخطى 637 مليون، و"عمره ما يغيب" (2015) عدّى المليار مشاهدة (1.01 مليار)، و"كل يوم من ده" (2019) وصل لـ 1.64 مليار، و"يا فاتني" (2021) حقق 857 مليون، وأخيراً "سمعوني" (2026) سجل 258 مليون رغم حداثة طرحه.

أما ألبوم "سمعوني" تحديداً، فكان له وضع خاص في 2026، لأنه قدر ينتزع المركز الأول على 5 منصات من أصل 7 من أكبر المنصات الموسيقية في العالم. الألبوم حقق الصدارة على يوتيوب ميوزيك بـ 134 مليون مشاهدة واستماع، وكان الأكثر استماعاً على أنغامي بـ 75 مليون عملية تشغيل، وتجاوز إجمالي مشاهداته واستماعاته 200 مليون عبر كل المنصات في 3 شهور بس. ده غير الـ 20 مليون تشغيل على سبوتيفاي، و16 مليون تشغيل كامل على قنوات موضوعات يوتيوب، و5.6 مليون مشاهدة على قوائم تشغيل يوتيوب، و1.6 مليون إعجاب على أنغامي.

ظاهرة "سمعوني" وتحديات السوق

الألبوم اللي بدأ إصدار أعماله في مايو 2026 وبيضم 18 أغنية، متحول لظاهرة عابرة للمنصات؛ فمستخدمي تيك توك استخدموا أغانيه في أكتر من 3.1 مليون فيديو. ومن أكبر مفاجآت الألبوم كان التعاون الأول بين حماقي والفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "بحرية" اللي نزلت يوم 25 مايو 2026.

أنغامي كشفت إن حماقي حقق قفزة تاريخية في معدلات الاستماع بنمو تجاوز 1300% خلال 2026، وده لأن 18 أغنية من ألبومه هيمنت على قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعاً، ودي حالة نادرة الحدوث في تاريخ المنصات العربية، لأنها بتعني إن الألبوم كله كان مشروع غنائي متكامل استحوذ على ذائقة الجمهور، وخلى الألبوم يكون الأكثر استماعاً يومياً في مصر خلال العام.

المسيرة دي بتثبت إن حماقي مش نجم موسم واحد، لكنه صوت رافق أجيال مختلفة من بداية انطلاقته كمطرب محترف بأغنية "الحلو يحب الجنيه" سنة 1997 ضمن ألبوم "لقاء النجوم 3"، وانطلاقه منفرداً سنة 2003 بألبوم "خلينا نعيش"، مروراً بألبومات "خلص الكلام" و"ناويها" و"حاجة مش طبيعية". وبكده يكون حماقي نجح إنه يحول مليارات المشاهدات الرقمية إلى هتافات وتصفيق حي في الغردقة، في تأكيد إن النجومية الحقيقية هي القدرة على نقل الأرقام لمشاعر حية على المسرح.

تفتكروا مين اللي يقدر ينافس حماقي في لغة الأرقام دي السنة الجاية؟