ليه أشرف عبد الباقي هو "نجم" الدورة 12 لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي؟

ترفيه

الحكاية بدأت لما الدكتورة إنجي البستاوي، مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قررت تكشف ليه اختاروا الفنان أشرف عبد الباقي عشان الدورة الـ 12 من المهرجان تحمل اسمه. الموضوع مش مجرد تكريم عادي، ده تقدير لمشوار فني ومسرحي طويل ومؤثر جداً.

وعشان نفهم ليه الاستحقاق ده، لازم نشوف السيرة الذاتية لأشرف عبد الباقي اللي خلت المهرجان يختاره:

أولاً، الرجل قدم حوالي 282 عمل مسرحي، واشتغل مع أكبر المخرجين، ولف في تجارب المسرح سواء في القطاع العام أو الخاص. البداية الاحترافية كانت سنة 1987 في مسرحية «خشب الورد» لما المخرج الراحل دكتور هاني مطاوع اكتشف موهبته، وده بعد ما كان عنده تجربة كبيرة في مسرح الجامعة ومسرح الهواة.

ثانياً، الموضوع مكنش تمثيل وبس، لا ده دخل في مشاريع ثقافية ومسرحية ساعدت نجوم كتير يظهروا للنور، زي «مسرح مصر»، وبعده «تياترو مصر» و«سوكسيه»، وحتى في المطعم بتاعه كان حريص يقدم فقرات وعروض مسرحية.

البستاوي أكدت إن أشرف عبد الباقي كان مبسوط جداً بالاختيار ده، لدرجة إنه عبر عن سعادته في بوست على السوشيال ميديا، ووضحت إن التقدير ده بيفرق مع النجم الكبير زي ما بيفرق مع الفنان الشاب بالظبط. والأهم من كل ده، إن كل المشاريع اللي عملها مكنتش عشان الشهرة أو النجاح، لأنه نجم مش محتاج يثبت حاجة، لكنه بيعمل كده بدافع حب الفن والمسرح.

للعلم، المهرجان ده بيقام برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، وبدعم من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، ورعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عمان. والمهرجان حالياً تحت الرئاسة الشرفية للفنانة إلهام شاهين، وبقيادة مؤسسه ورئيسه المخرج مازن الغرباوي، بينما الدورة الـ 11 كانت تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي.