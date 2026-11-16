هشام ماجد بيبدأ تصوير "17 متر" لرمضان 2027

ترفيه

دخل مسلسل "17 متر" مرحلة التصوير فعلياً، عشان يجهز نفسه للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027. المسلسل هيتعرض على شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد.

المنتج عبدالله أبو الفتوح نشر على حسابه في فيسبوك صورة كلاكيت التصوير اللي ظهر فيها اسم المسلسل واسم المخرج كريم الشناوي.

المسلسل بطولة هشام ماجد، ومعاه في العمل دنيا سامي، وهنادي مهنا، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد بيلا. أما التأليف فكان من نصيب مصطفى صقر، وبإخراج كريم الشناوي.

وبالصدفة كده، هشام ماجد وهنادي مهنا ومحمد عبدالرحمن (توتا) متجمعين حالياً في عمل تاني برضه، وهي مسرحية "خيال مريض" اللي بتتعرض من فترة، وبيشاركهم فيها نغم صالح، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور، ودينا يحيى، ووليد عبدالغني، ومن تأليف وإخراج محمد المحمدي.