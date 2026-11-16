رحمة أحمد تحكي عن 'مواساة' أبطال الكبير أوي لبعض بسبب تعليقات الناس

ترفيه

رحمة أحمد كشفت عن طريقة تعاملها مع زمايلها حاتم صلاح ومصطفى غريب وقت ما كانوا بيقرأوا تعليقات الجمهور على أداءهم في مسلسل «الكبير أوي». رحمة قالت في برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس إن الجمهور كان منقسم في آرائه عن أدائها هي ومصطفى غريب، وده خلاهم يصوروا الشكاوى والتعليقات ويبعتوها لبعض كنوع من المزاح والمواساة.

الموضوع تطور في السنة اللي بعدها لما رحمة تعرضت لحملة انتقادات، وبقى زمايلها هما اللي بيبعتوا لها لقطات شاشة (سكرين شوتس) من تعليقات الناس عشان يهزروا معاها، في مواقف طريفة بينهم عن ردود الفعل على تمثيلهم.

وعن بداية رحلتهم في العمل، أكدت رحمة إن انضمامها هي وحاتم ومصطفى للعمل في البداية كان تجربة مليانة حماس، خصوصاً إنهم وقفوا قدام أحمد مكي اللي وصفته بأنه نجم كبير، وشايفة إن التجربة دي كانت فرصة مهمة جداً ليهم.

وبالنسبة لعلاقتها بزمايلها، وضحت رحمة إن علاقتها بحاتم صلاح كانت قديمة، لكنها اتعرفت على مصطفى غريب لأول مرة خلال تصوير المسلسل، وإن التلاتة جمعتهم أجواء من الصداقة والحماس لتقديم العمل. وبالرغم من إن شخصية «مربوحة» في الجزء السادس شهدت تفاعل كبير من الجمهور، إلا إن رحمة لاحظت إن ردود الفعل ما كانتش متشابهة لكل المشاركين في العمل.

يا ترى لو كنتوا مكانهم، هتضحكوا على التعليقات ولا هتقفلوا السوشيال ميديا وتعتزلوا؟