مصطفى حجاج بيسخن الدنيا بأغنية «20 مليون دولار» من فيلم كريبتو

ترفيه

مصطفى حجاج نزل أغنية «20 مليون دولار» من فيلم كريبتو، الأغنية من كلمات وألحان عمرو تيام وتوزيع أحمد أمين. والواضح إن الكل مستني الفيلم ده لأن الإعلان الرسمي اللي نزل من كام يوم على السوشيال ميديا حقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي.

أما عن الحكاية، فالفيلم بيدور حول زعيم مافيا بيتعرض لإصابة خطيرة بتخليه يفكر في ولاده اللي سابهم في مصر من تلاتين سنة، فبيقرر يرجعهما تاني. القصة هنا فيها تضاد كبير، لأن الأخوات «أحمد وكريم» عايشين حياة بسيطة جداً؛ واحد شغال مصفف شعر للسيدات، والتاني بيحاول يسرق بس مش عارف يتقن السرقة أصلاً. وطبعاً لما عرفوا خبر والدهم، افتكروا إن دي الفرصة اللي هتخلصهم من الفقر، بس الرحلة هتسحبهم لعالم غريب ومفاجآت ومطاردات ومواقف كوميدية كتير.

الفيلم بيضم مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم حمدي الميرغني، محمد أسامة «أوس أوس»، باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمد محمود، محمد لطفي، شريف حسني، ناجي شحاتة، وبسنت أبو باشا. ومن الناحية الفنية، الفيلم من قصة الكاتب الراحل أحمد عبدالله، وسيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين، وإخراج سلطان مجدلي. وكمان شارك في العمل خالد الجابري اللي وضع الموسيقى التصويرية، وعمرو عاكف في المونتاج.

تفتكروا الأغنية هتكون «هيت» ولا مجرد ترويج للفيلم؟