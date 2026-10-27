سجادة خضراء ونجوم من كل حتة في مهرجان الشارقة السينمائي

ترفيه

بدأت فعاليات السجادة الخضراء «جرين كاربت» يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، تزامناً مع افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، اللي بيقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

المهرجان المرة دي مجمع 71 فيلم من 38 دولة، ده غير 8 أفلام تانية بتتعرض خارج المسابقة. وبالنسبة للدول المشاركة، فدي أول مرة نشوف فيها بروناي وبوركينا فاسو وموريتانيا، بينما مصر وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية والهند هم اللي مسيطرين بأكبر عدد من الأفلام المختارة.

وطبعاً مفيش افتتاح من غير تكريمات، والمهرجان كرم مجموعة من الفنانين، منهم الفنانة المصرية ريتال عبد العزيز، والفنانة السورية منى واصف، ومحمد المنصور، وحبيب غلوم، وأحمد المازم، وناصر الدوسري، والطفل علي البيلي.

إيطاليا هي ضيف الشرف في الدورة دي، وفي برنامج بيسلط الضوء على تاريخها السينمائي والثقافي، ويفتح المجال قدام الأطفال والشباب يتعرفوا على تجاربها وأساليبها في السرد السينمائي، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي بين الإمارات وإيطاليا. وكان المهرجان استقبل 1802 مشاركة من 72 دولة.

أما عروض السجادة الخضراء فتقام من 29 إلى 31 أكتوبر 2026، وتشمل أفلام متنوعة زي الفيلم التايلاندي «غوهان»، والإيطالي «معك إلى الأبد»، وفيلم الرسوم المتحركة النمساوي الألماني «ميا الوحش».

تفتكروا السجادة الخضراء هتبقى موضة وتنتشر في باقي المهرجانات ولا السجادة الحمراء هي اللي كسبانة؟