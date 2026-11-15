شيرين وهنا في ديو غنائي لأول مرة وحفلة في بيروت

ترفيه

شيرين عبد الوهاب قررت تدخل تجربة جديدة ومختلفة خالص، وهتغني 'ديو' مع بنتها هنا في أول ظهور غنائي ليهم مع بعض، والمشروع ده هيتم طرحه خلال الفترة اللي جاية.

هنا هي اللي بدأت تسخن الأجواء ونشرت صورة بتجمعها بوالدتها على إنستغرام، وطلبت من محبي شيرين يتفاعلوا مع الصورة وينشروها ويتابعوا حسابها عشان يعرفوا تفاصيل الأغنية اللي بتحضر لها مع مامتها، وأكدت إنها واثقة إن الجمهور هيحب العمل ده جداً.

اهتمام الجمهور بالديو مش جاي من الإعلان بس، لأن هنا كانت نشرت قبل كده فيديوهات عفوية وهي بتغني مع شيرين، زي المقطع اللي ظهروا فيه في مطعم وهما بيغنوا 'يا قلبو' لنانسي عجرم، ده غير الفيديو اللي غنت فيه هنا أغنية 'على بالي' لشيرين، وده أثار تعليقات المتابعين عن موهبتها الصوتية وإمكانية خوضها تجربة الغناء.

بعيداً عن الديو، شيرين مجهزة مفاجأة تانية لجمهورها في لبنان، لأنها هتكون في بيروت يوم 26 ديسمبر عشان تحيي حفل غنائي هتقدم فيه تشكيلة من أغانيها القديمة والجديدة.

سنة 2026 كانت سنة نشاط لشيرين بعد فترة غياب، ونزلت فيها كذا أغنية لفتت الأنظار زي 'الحضن شوك'، 'تباعاً تباعاً'، و'عسل حياتي'.

تفتكروا صوت هنا هيكون لايق مع شيرين ولا هتكون مجرد تجربة عائلية لذيذة؟