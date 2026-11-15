درة بتخطف الأنظار في دبي بلوك «زجاج معشق» وياقوت أزرق

ترفيه

درة قررت تعلي سقف التوقعات في حفل Vogue Arabia Ball 2026 اللي اتعمل في دبي تحت عنوان «Art Edition». الفنانة ظهرت بلووك استثنائي من تصميم سارة مراد، الفكرة كانت مستوحاة من فن الزجاج المعشق، فكان الفستان عبارة عن تداخل ألوان وإضاءة مع تفاصيل هندسية مبتكرة، وكمّلت اللوك بمجوهرات ياقوت أزرق خلت الشكل النهائي في حتة تانية خالص.

الحفلة كانت تجمع مبهج للنجوم، وحضرها أسماء تقيلة زي هيفاء وهبي اللي قدمت فقرة غنائية، والتركية هاندا أرتشيل، وبلقيس فتحي، وأمينة خليل، وهدى المفتي، ونادين نسيب نجيم، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف. كمان الفنانة إليانا أحيت فقرة غنائية وقت العشاء، في أجواء جمعت بين الموضة والموسيقى.

وبعيداً عن السجادة الحمراء، درة بتستعد لمسلسل «قلب شمس» اللي هتشارك في بطولته مع الفنانة يسرا، والعمل ده من تأليف وإخراج محمد سامي وبتشارك فيه مجموعة من الفنانين.

تفتكروا مين أكتر واحدة في نجمات الحفلة كانت إطلالتها أنجح من درة؟