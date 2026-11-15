حفلات في نص البحر.. نانسي عجرم وأحمد سعد على سفينة أرويا

ترفيه

نانسي عجرم وأحمد سعد قرروا يخرجوا بره الصندوق تماماً، وهيكونوا معانا في تجربة غنائية مختلفة في قلب البحر المتوسط خلال ديسمبر الجاي. الحفلات هتكون على متن سفينة «أرويا»، اللي هتتحول لمسرح عائم بيجمع النجوم في رحلات بتبدأ من الإسكندرية ورايحة لإسطنبول.

نانسي عجرم هتبدأ السهرة يوم 1 ديسمبر، وبعدها بكام يوم هيطلع أحمد سعد لجمهوره يوم 8 ديسمبر. بصراحة الفكرة إنك تنقل الحفلة من المسارح التقليدية لوسط الميه دي حركة صايعة جداً وهتدي أجواء موسيقية مختلفة خالص.

نانسي داخلة الحفلة دي بعد نشاط كبير، خصوصاً بعد ما نزلت أغنيتها «بستفزك»، وألبومها «نانسي 11» اللي كسر الدنيا بأغاني زي «يا قلبو» و«سيدي يا سيدي» و«بدي قول بحبك». يعني جاية تشعللها في البحر.

أما أحمد سعد فشغال على مشروع غنائي ضخم عبارة عن خمسة ألبومات ورا بعض، كل واحد له ستايل مختلف. وآخر حاجة نزلها كانت «الألبوم الإلكترو»، اللي دمج فيه الإيقاعات الإلكترونية مع طريقته في الغناء. شكلنا كده هنقضي ديسمبر في حالة استرخاء ومزيكا على أعلى مستوى.

تفتكروا مين تاني من النجوم ممكن يقرر يغني في نص البحر؟