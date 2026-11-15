شهيرة للي انتقدوا لبسها في مهرجان القاهرة: أنا حرة وحاسبوا أنفسكم

ترفيه

الفنانة شهيرة ردت على الانتقادات اللي وجهت ليها بسبب ظهورها على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي. شهيرة كتبت على فيس بوك بلهجة حاسمة: "أنا حرة اخلع ايشارب، انتوا مالكوا".

وتساءلت عن سبب "الروح الشريرة" دي تجاه الفن والفنانين بشكل عام. وأكدت إنها ست محتشمة وعمرها ما خرجت عن المألوف، ووجهت رسالة واضحة للمنتقدين قالت فيها: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الآخرين".

وفي نفس الوقت، وجهت شهيرة شكر للناس اللي وصفتهم بـ "السوية" والذين دعموها ودعموا ظهورها في المهرجان.

الرد ده جه بعد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 47، اللي بيحتفل السنة دي بمرور خمسين سنة على تأسيسه عام 1976. المهرجان اللي بيرأسه الفنان حسين فهمي شهد انطلاق «سوق القاهرة السينمائي» وفعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما» برئاسة الناقد محمد سيد عبد الرحيم يوم السبت 14 نوفمبر 2026.

حفل الافتتاح حضره مجموعة من صناع السينما والمنتجين والخبراء من مصر والعالم، وقدمه الإعلامي شريف نور الدين، واتكلم فيه عن أهمية مراحل صناعة الفيلم من أول الفكرة والكتابة لحد العرض للجمهور.

بصراحة، شهيرة جابت من الآخر، لأن مفيش حد المفروض يتدخل في لبس حد طالما مش بيأذي حد، ولا هي دي المعركة اللي نفتحها دلوقتي.