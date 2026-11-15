فنادق مش دار رعاية.. محمود عبد الغفار يكشف تفاصيل إقامة كبار الفن

ترفيه

محمود عبد الغفار، مدير دار رعاية كبار الفن، طلع في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» وحكى عن الخدمات اللي بتقدمها الدار للنزلاء، وأكد إن الهدف هو توفير بيئة تليق بكبار الفنانين وأعضاء النقابة من حيث الإقامة والرعاية الصحية والترفيه.

خلينا نكون صرحاء، الموضوع مابقاش مجرد دار رعاية، دي بقت تجربة فندقية؛ مفيش غرف مشتركة خالص، كل غرفة مستقلة تماماً ومجهزة على الطراز الفندقي، فيها تكييف وحمام خاص وواي فاي وكل اللي يحتاجه النزيل عشان يرتاح. ده غير إن الإقامة شاملة الوجبات الأساسية (إفطار وغداء وعشاء) في مطعم مجهز على أعلى مستوى.

ولو فاكرين إن الموضوع مجرد سكن، فالدور الترفيهي والصحي موجود بقوة. الدار فيها حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية «جيم»، ده غير العيادات المخصصة وأجهزة العلاج الطبيعي، والأشعة والسونار ورسم القلب، عشان كل الخدمات الطبية تكون متاحة في مكان واحد.

أما عن الفريق الطبي، فالموضوع متقسم بدقة؛ فيه ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة، ومعاهم استشاري لطب كبار السن، واستشاري علاج طبيعي، ومش ناسيين الجانب النفسي لأن فيه طبيب متخصص للدعم النفسي للنزلاء.

عبد الغفار أشار كمان إن نقيب المهن التمثيلية مهتم جداً بتطوير الدار وإضافة خدمات جديدة، ولفت إن فيه عيادة طبية هيتم افتتاحها قريب في المقر الرئيسي للنقابة.

تفتكروا الخدمات دي كفاية ولا لسه محتاجين إضافات تانية تريح نجوم الزمن الجميل؟