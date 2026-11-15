محيي إسماعيل «زي الفل».. محمود عبد الغفار يطمن الجمهور على صحته

ترفيه

طمن الفنان محمود عبد الغفار، مدير دار رعاية كبار الفنانين، الجمهور على الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، وأكد إنه بيتمتع بصحة جيدة وبيحصل على كل الرعاية اللازمة داخل الدار. عبد الغفار وضح في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» إن كل الفنانين المقيمين هناك حالتهم كويسة وبيتحسنوا باستمرار، وإن نقابة المهن التمثيلية مهتمة جداً بتوفير كل احتياجاتهم الصحية والمعيشية.

وعشان يثبت إن الدنيا تمام، حكى عبد الغفار إن الدار احتفلت بعيد ميلاد محيي إسماعيل الخامس والثمانين خلال الأسبوع الجاري في أجواء كلها بهجة مع زملائه المقيمين، ومحيي نفسه شارك في الاحتفال بالغناء وكان مبسوط جداً، وبعت تحياته وسلامه لكل الناس اللي بتسأل عليه.

من ناحية تانية، كشف محمود عبد الغفار إن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيتابع أحوال الفنانين بشكل يومي، ومش بس بيطمن عليهم، ده كمان بيشاركهم الأكل وبيزورهم وبيديهم هدايا.

وبالنسبة للناس اللي عايزة تزور الفنانين، مدير الدار اعتذر منهم وأوضح إن الإدارة بتمنع دخول الجمهور عشان توفر للفنانين الهدوء والخصوصية المطلوبة بعيد عن أي إزعاج.

أما عن النشاطات داخل الدار، ففيه مشروع ثقافي وفني وأدبي مهم بيشرف عليه الفنان ياسر علي ماهر، والهدف منه إن الفنانين المقيمين يكون عندهم أنشطة متنوعة يشغلوا بيها وقتهم.