خالد كمال دخل القفص الذهبي في لمة عائلية

ترفيه

الفنان خالد كمال عقد قرانه يوم السبت 14 نوفمبر 2026، في احتفال بسيط جمع بين أفراد عيلته وأصحابه المقربين، ومعاهم مجموعة من نجوم الوسط الفني اللي شاركوه الفرحة.

اللي حضروا الاحتفال كان بينهم الفنان محمد شاهين، وأمير صلاح الدين وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد الرافعي. الحركة كانت هادية وعائلية بعيداً عن الدوشة.

وبعيداً عن الفرح، خالد كمال كان اتكلم قبل كده عن علاقته بإخواته الأربعة، وحكى تفاصيل حياته مع أخوه الكبير تامر، اللي عنده 50 سنة وعايش معاه في البيت وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

خالد وصف أخوه تامر بأنه "رب البيت دلوقتي" وأنه من أنقى الناس، وقال إنه اتعود على الشارع وشاف ناس من كل الطبقات، فبيلاقي في أخوه النموذج النقي لما بيرجع البيت.

ووضح خالد إن أخوه تامر عنده شلل رباعي ومبيقدرش يتحكم في حركة إيده ورجله، وبيتحرك بكرسي ومحتاج حد يساعده في الأكل والشرب، وقال إنهم بيعتقدوا إن ده بسبب نقص الأكسجين في المخ وقت الولادة.

ألف مبروك يا خالد، يا رب تكون بداية حياة سعيدة ومستقرة!