محمد رمضان بيصالح أحمد العوضي بعد خناقة «البطولة المطلقة»

ترفيه

محمد رمضان حسم الجدل اللي كان شغال بينه وبين أحمد العوضي الفترة اللي فاتت، وقدم اعتذار علني عن المناوشات اللي حصلت بينهم، واللى عملت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، خصوصاً مع المنافسة اللي الكل مستنيها في دراما رمضان 2027.

رمضان كتب بوست على حساباته الرسمية وضح فيه إن حالة الفرحة بنجاح أغنيتيه «أخوك واجهة» و«لو أنت ناوي أنا عشماوي» هي اللي خلته يكتب التعليق اللي عمل الأزمة. وقال إن كلامه عن توزيع ساسو وربطه بتوزيع اللحمة كان مجرد هزار وتلقائية، وماكنش يقصد يقلل من أحمد العوضي أو يضايقه، وماتوقعش إن زميله يفهم الكلام بشكل يزعجه.

رمضان وجه اعتذاره للعوضي وللجمهور اللي اتضايق من الخناقة دي، وأعلن إنه مسامح المتابعين الغاضبين من تصريحاته، وختم رسالته بإهداء نجاح أغنية «لو أنت ناوي أنا عشماوي» للفنان فاروق فلوكس.

أحمد العوضي من ناحيته تقبل الاعتذار ورد عليه على فيسبوك برد ودي. العوضي كمان شكر المناطق اللي عزمتـه لزيارتها وقال إنه هيروح أول ما يرتب مواعيد التصوير، وعبر عن أمله إن مسلسله الجديد «سلطان الديب» يعجب الجمهور، وتمنى التوفيق لكل زملائه الفنانين.

الحكاية بدأت لما محمد رمضان أعلن رجوعه للدراما بعد غياب 3 سنين بمسلسل «عشماوي» فرد العوضي بكلام فهمه الناس إشارة لمسلسله «سلطان الديب»، وده اللي خلى الناس تبدأ تقارن بين العملين.

الخلاف وصل كمان لكلام عن مين اللي بدأ بطولة مطلقة الأول؛ رمضان أكد إنه أخد الفرصة دي قبل العوضي، بينما رد العوضي إن رمضان بمثابة أخ ليه.

يا ترى الصلح ده حقيقي ولا مجرد «تسخين» للمنافسة اللي جاية في رمضان؟