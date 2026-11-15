خناقة في قصر النيل.. إيهاب توفيق دخل في مشادة مع شابين والصلح أنقذ الموقف

ترفيه

حصلت مشادة كلامية بين المطرب إيهاب توفيق وشابين في منطقة قصر النيل، والسبب كان احتكاك حصل بين عربية إيهاب توفيق وموتوسيكل كان راكبه الشابان أثناء دخول عربية إيهاب توفيق أحد الفنادق. الطرفين دخلوا في تبادل اتهامات بخصوص اللي حصل في الحادثة.

الأجهزة الأمنية وصلت لمكان الواقعة بعد ما جالهم بلاغ، وفحصوا الموقف وسمعوا أقوال كل اللي شاركوا في الخناقة، والمعاينة أكدت إن مفيش أي إصابات وقعت. الموضوع خلص بصلح بين إيهاب توفيق والشابين بجهود الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعيد عن الدراما دي، إيهاب توفيق بيجهز عشان يقابل جمهوره في لبنان يوم السبت 12 ديسمبر 2026 في حفلة في منطقة «أطلال بلازا»، وده اللي عرفناه من البوستر اللي نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام. الحفلة دي هتكون إهداء لروح الفنان هاني شاكر تقديراً لمكانته في الأغنية العربية، وهيقدم فيها إيهاب مجموعة من أغانيه الناجحة ومعاها أعمال من محطات هاني شاكر الفنية.

وعلى سيرة الأغاني، أغنية «حد شافنا» كانت حققت تفاعلاً ضمن أحدث أعماله الغنائية، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وجمعت بين الطرب والتجديد الموسيقي.