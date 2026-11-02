علي الهلباوي في ساقية الصاوي.. تفاصيل الحفلة والأسعار

ترفيه

علي الهلباوي يحيي حفلًا غنائيًا جديدًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك يوم الجمعة 6 نوفمبر. الحفلة هتبدأ الساعة ثمانية بالليل وهتخلص الساعة عشرة، وسط ترقب جمهوره ومحبي الطرب والإنشاد الديني.

تذكرة الدخول بـ 200 جنيه، بس فيه شوية قواعد لازم نركز فيها عشان السهرة تعدي على خير من غير خناقات. أول حاجة إن مفيش دخول للأطفال اللي سنهم أقل من ست سنين، إلا لو كانت الحفلة مخصصة ليهم أصلاً. أما الأطفال من سن ست سنين فمسموح بدخولهم بتذكرة كاملة، بس بشرط إن ولي الأمر يضمن إن الطفل يكون هادي، ولو حصل دوشة هيضطر يخرجه بره.

كمان لازم الكل يلتزم بالمقاعد المحددة حسب الأرقام اللي مكتوبة على التذاكر. وأهم نقطة لكل عشاق الستوريز والـ TikTok: التصوير ممنوع نهائيًا، وممنوع تعمل أي بث مباشر خلال الحفلة. الساقية طلبت من كل جمهور علي الهلباوي الالتزام بالتعليمات دي عشان الكل يستمتع بالأمسية الفنية في هدوء.