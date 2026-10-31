شيرين أحمد وشريهان.. لقاء بعد سنة انتظار ورسالة حب مؤثرة

ترفيه

شيرين أحمد نشرت صورة بتجمعها بالفنانة شريهان على إنستجرام، وكتبت كلام مؤثر جداً بتعبر فيه عن تقديرها الكبير لشريهان وتأثرها بمشوارها الفني والإنساني.

شيرين حكت إنها كانت قريبة جداً إنها تقابل شريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لكن والقدر جمعهم أخيراً بعد سنة كاملة من بداية الرحلة دي، وقدرت تشكرها وجهاً لوجه على دورها في تشكيل شخصيتها كفنانة وامرأة.

وبصراحة الكلام كان مليان حب، لأن شيرين وصفت موهبة شريهان وحضورها وقوتها بأنهم كانوا مصدر إلهام ونور ليها وللكثيرين، وشكرتها على حبها وكرمها وثقتها ودعمها المستمر.

شيرين ختمت رسالتها بأن اللقاء الأول بينهم خلاها تحس إنها تعرف شريهان من زمان، وعبرت عن سعادتها وامتنانها إن المقابلة دي حصلت فعلاً.