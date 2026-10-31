بعد غيبة 15 سنة.. آثار الحكيم تظهر «متنكرة» في مسرحية نوستالجيا 80/90

ترفيه

تامر عبد المنعم نشر صورة بتجمعه بالفنانة آثار الحكيم على فيسبوك، ودي كانت أول مرة تظهر فيها بعد اعتزالها اللي استمر 15 سنة. آثار حضرت العرض المسرحي «نوستالجيا 80/90»، وتامر عبر عن سعادته بوجودها وسط الجمهور.

تامر حكى إن من أجمل الحاجات اللي حصلت له خلال 3 سنين من عرض المسرحية، إنه لقى آثار الحكيم موجودة «متنكرة» للمرة الثالثة ومن غير ما تبلغ حد، ورحب بوجودها ووصفها بأنها «النجمة الكبيرة».

بعيداً عن المسرح، آثار الحكيم كانت ظهرت قبل كده في مكالمة تليفونية في برنامج، واتكلمت فيها عن موضوع الحجاب وقالت إنها مفكرتش في ارتداء الحجاب زي ما عملت سهير البابلي أو شمس البارودي أو شادية، وشايفة إن الحجاب الحقيقي هو إن الإنسان يمنع الأذى عن غيره.

أضافت إن العبادة مش مجرد شكل خارجي أو «طرحة» مع «بنطلون مقطع»، وإن ربنا هيكرم عباده في الآخرة، وهي بتستبشر برحمته وبتحتسب نفسها من المؤمنين.

آثار الحكيم ليها تاريخ كبير في السينما والتليفزيون من منتصف السبعينيات وبقت مشهورة جداً في التمانينات، ومن أعمالها «النمر والأنثى»، «طائر على الطريق»، «الحب فوق هضبة الهرم»، و«بطل من ورق». وفي الدراما شاركت في «زيزينيا»، «ليالي الحلمية»، «الفرار من الحب»، و«قناديل البحر».

بالمناسبة، آثار خريجة كلية الآداب جامعة عين شمس قسم لغة إنجليزية، واشتغلت في العلاقات العامة بعد التخرج قبل ما تدخل المجال الفني.