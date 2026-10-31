نهاية مسلسل خمسين خمسين: رانيا وقعت في الفخ تاني والكل اتنصب عليه

ترفيه

منصة يانجو بلاي عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل خمسين خمسين، والقفلة كانت غير متوقعة تماماً. رانيا، اللي قامت بدورها كندة علوش، لقت نفسها في دوامة من المفاجآت اللي بدأت بمحاولات يائسة لحل أزمة عقد الألماس، وانتهت بمؤامرة جديدة خلت الفريق كله في حالة ذهول.

سجن ومحاولات إنقاذ

عشان تخرج من أزمتها المالية، رانيا قررت تبيع أرض بتمتلكها، وراحت القرية عشان تقنع أهلها بالموافقة. هناك ظهر ابن عمها أحمد العوضي اللي كان راجع من السفر، وقدم لها عرض بشراء الأرض بـ ثلاثة ملايين جنيه، وده كان فرصة لرانيا للخروج من أزمتها المالية.

في نفس الوقت، رانيا مسبتش حقها وحاولت بمساعدة أصحابها يلاقوا ثغرات في ورق القضايا بتاع المحامي عصام، عشان يضغطوا عليه ويرجع العقد لشاكر. وعشان تنقذ رامي، رانيا راحت لشاكر وقالت له إن عصام هو اللي سرق العقد، وده خلى شاكر يخطف عصام فعلاً عشان يجبره يرجع الحاجة، وبعدها ساب رامي ورجع بيته.

بس اللعبة قلبت على رانيا، لأن المحامي عصام مَسكتش وبلغ عنها وكشف كل عمليات النصب اللي عملتها، والنتيجة كانت إن الشرطة قبضت عليها واتحكم عليها بالسجن لمدة عام. ورغم كل الضغوط، رانيا شالت المسؤولية لوحدها، ورفضت تبلغ عن أي حد من مجموعتها أو تكشف تورطهم.

بداية جديدة.. أو كده افتكرنا

بعد ما خلصت مدة عقوبتها، رانيا خرجت وبدأت صفحة جديدة في حياتها، واشتغلت في مكتب محاماة واستخدمت فلوس بيع الأرض عشان تأمن مستقبلها. ومع إن أوضاعها بدأت تستقر، بس طموحها مخلصش، واقترحت على أصحابها يدخلوا في مشروع جديد باستثمار فلوسهم في قرية سياحية، والكل وافق وبدأوا يجهزوا للتنفيذ عشان يبدأوا حياة بعيدة عن المشاكل القديمة.

أما على المستوى العاطفي، فظهر شريف فؤاد، اللي جسد شخصيته عمرو يوسف، ودخل في علاقة مع رانيا وطلب إيدها للجواز. الخبر ده نزل على رامي زي الصاعقة ومقدرش يستوعبه، وانفعل جداً بسبب قرار والدته. رانيا حاولت تهدي الدنيا ورتبت لقاء بين رامي وشريف عشان يتعرف عليه، ورغم إن شريف حاول يتقرب منه ويكسب ثقته، بس المقابلة كانت مشحونة جداً ومليانة توتر.

الصدمة الأخيرة

في المشهد الأخير اجتمعت رانيا بمجموعتها وكشفت لهم إن خطيبها شريف احتال عليهم كلهم واستولى على كل الفلوس اللي جمعوها عشان مشروع القرية السياحية، واختفى تماماً من غير أي أثر.

الحلقة قفلت على حالة من الذهول والصدمة بين أفراد الفريق، بس رانيا مأستسلمتش، وطلبت منهم يتعاونوا معاها مرة تانية عشان يدوروا على خطيبها ويرجعوا فلوسهم. وبكده المسلسل انتهى بنهاية مفتوحة بتفتح الباب لمغامرة جديدة، وكأن رانيا مكتوب لها تلف في ساقية النصب.

المسلسل شارك في بطولته كندة علوش، وياسمينا العبد، ومعتز هشام، وحمزة دياب، وانتصار، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، وعمرو يوسف. والعمل ده من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.