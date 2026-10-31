أحمد العوضي داخل "سلطان الديب".. أكشن وصراعات عائلية في رمضان

ترفيه

أحمد العوضي وباقي أبطال مسلسل "سلطان الديب" قضوا الأيام اللي فاتت في اجتماعات مكثفة مع المخرج محمد عبد السلام والسيناريست محمود حمدان، عشان يخلصوا البروفات والتحضيرات الأخيرة قبل ما يبدأوا تصوير المسلسل في الأيام اللي جاية.

الممثلين استلموا نسخ السيناريو وتفاصيل الشخصيات اللي هيقدموها في عمل بيدمج بين الدراما الاجتماعية والبوليسية. العوضي مجهز لنا جرعة أكشن في المسلسل، لأنه هيجسد شخصية شاب صعيدي بيدخل في خلاف كبير مع واحد من إخواته، وعشان كدة بيجهز لجلسات مع مخرج مشاهد الأكشن محمود طاحون.

كان المفروض التصوير يبدأ يوم 20 أكتوبر 2026، بس الموضوع اتأجل كام يوم عشان يخلصوا بناء الديكورات. التصوير هيتوزع بين مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعض الاستوديوهات الخاصة، ومناطق مختلفة في القاهرة.

المسلسل اللي هيكون موجود في سباق دراما رمضان الجاي، بيشارك في بطولته لحد دلوقتي أحمد العوضي، سوسن بدر، يارا السكري، لجين خليفة، محمود البزاوي وخالد محمود، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وفي نفس الوقت الشركة المنتجة لسه بتتعاقد مع باقي الفنانين اللي هيشاركوا في العمل.

تفتكروا خناقات العوضي الصعيدية المرة دي هتكسر الدنيا ولا إيه؟